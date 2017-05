Nur eine Niederlage mit Cümart

Zwei Monate ist dieser Entscheid nun her. Zwei Monate, in denen sich Cümart in die Stammelf Luganos gekickt hat. Dass das so schnell klappt, damit habe er nicht gerechnet, gibt er zu. «Aber ich habe von Anfang an alles gegeben in den Trainings und dem Trainer damit gezeigt, was ich draufhabe. Denn ich weiss, was ich kann.» Diesen letzten Satz hört man öfters von Cümart. Denn trotz seines jungen Alters ist er enorm überzeugt von sich. Genauso wie sein Trainer. Seit seinem Wechsel zu Lugano hat Cümart nämlich nur zwei Spiele verpasst. Und das auch nur, weil er damals noch nicht spielberechtigt war. «Ich bin froh, dass ich das Vertrauen mit Leistung auf dem Platz zurückgeben kann.» Und Leistung, die bringt er. Mit ihm auf dem Platz hat Lugano nur ein Spiel verloren – jenes gegen YB. Seither resultierten fünf Siege in fünf Spielen. Seine halbjährige Leihe ist gut für Lugano – und ihn selber. «Ich kann schon jetzt sagen, dass mich dieser Schritt weitergebracht hat.»