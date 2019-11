David Villa kündigt Rücktritt an

Der 37-jährige Stürmer wird seine Karriere zum Saisonende der japanischen J-League beenden. Dort spielt Villa seit dem letzten Dezember für Vissel Kobe. "Ich danke allen Teams, Trainern und Mannschaftskollegen, die dazu beigetragen haben, dass ich so eine traumhafte Karriere erleben durfte", schrieb Villa auf Instagram.

Villa spielte in den letzten fünf Jahren in New York, Melbourne und Kobe. Seine erfolgreichsten Jahre hatte er zwischen 2005 und 2014 bei Valencia, Barcelona und Atlético Madrid. Mit Barcelona wurde er zweimal Meister und 2011 Champions-League-Sieger, 2014 verabschiedete er sich nach einem weiteren Meistertitel (mit Atlético Madrid) Richtung nordamerikanische Major League Soccer. Für das spanische Nationalteam schoss Villa in 98 Partien 59 Treffer. 2008 wurde er Europameister, 2010 Weltmeister.