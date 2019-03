Wer im selben Flieger sitzt wie Neymar, Messi und Suarez, ist schon einmal nah dran an den Stars. Und doch weit weg. Wer mit Barcelona B auf dem Fussballplatz neben Barcelona A trainiert und auf Iniesta, Piqué und Rakitic schielt, denkt: «Dort, mit diesen Grössen, will ich dereinst Fussball spielen.»

Alain Sutter hat ein Faible für junge Akteure, deren Karrieren ins Stocken geraten, deren Biografien wechselhaft sind. Solche Spieler sind seine Projekte, sie haben für den St. Galler Sportchef einen besonderen Reiz. Als Sutter noch selbst aktiv war, haben nicht wenige Aficionados ihn ähnlich gesehen, als besonders und reizvoll – und vielleicht auch als schwierig.

Jérémy Guillemenot galt mit 17 Jahren als eines der grössten Schweizer Talente, wenn nicht als grösstes. Der FC Barcelona, der ihn im Sommer 2016 in seine sagenumwobene Jugendabteilung «La Masia» holte, war mit diesem Urteil nicht allein.

Auch der Schweizer Fussballverband SFV listete den Mittelstürmer als Footuro-Spieler auf, der nach all den Länderspielen mit den Nachwuchsauswahlen dereinst in der A-Nationalmannschaft aufzulaufen hat. Und Fredy Bickel hätte ihn damals gerne nach Bern geholt, wo er Sportchef war. Es gelang ihm erst im Sommer 2018, da längst in Diensten von Rapid Wien.

Das Gymi geschmissen

Auch in Wien lief vieles schief, wie schon in den Jahren zuvor. Knapp über 100 Minuten spielte Guillemenot bis zu seinem Transfer in die Ostschweiz. Obwohl ihm viele Spielminuten fehlen, kann er gewiss noch ein guter Fussballer werden. Hierfür aber müssen die nächsten Monate und Jahre gelingen, hierfür muss er unbedingt beim FC St. Gallen Fuss fassen. Sonst komme das nicht gut, sagt Bickel.

Guillemenot (sprich: «Schijemeno»), Sohn einer portugiesischen Lehrerin und eines französischen Bildtechnikers, wuchs wohl behütet in Genf auf. Einer Stadt, in der Sport nichts zähle, wie er sagt. Der Bub galt als etwas furchtsam und scheu. Auf dem Fussballplatz mit Servette aber, da war er ein anderer Mensch, frecher und aggressiver.

Früh setzte Guillemenot alles auf die Karte Fussball, brach das Gymnasium nach einem Jahr ab. Später, in Barcelona, wo er in der Akademie von jetzt auf gleich das Leben eines Profis führte, war der Spagat zwischen seinem Sport und der Fachmittelschule ebenfalls zu gross; das fehlende Jahr will er noch nachholen.