Darum ist der FC Basel 18 Punkte näher an YB dran

Genau vor einem Jahr war der FC Basel nach dem 16. Spieltag am Tiefpunkt. Nach einer 1:3-Heimniederlage gegen YB und dem Absturz auf Rang 4 in der Tabelle beklagten sich die Spieler bei Präsident Bernhard Burgener über Trainer Marcel Koller. 19 Punkte Abstand auf den Leader waren der Grund für die schlechte Laune aller Beteiligten.

Genau ein Jahr später ist die Situation eine ganz andere. Mit 3:0 fegt der FCB-Orkan über die Young Boys hinweg und sorgt in Bern für Flaute. Marcel Koller grinst nach dem Spiel in die Kameras, während sich YB-Trainer Gerardo Seoane kritischen Fragen stellen muss.

Warum sein Team zum Beispiel elf Gegentore in den letzten vier Spielen kassiert hat? Oder warum der FCB plötzlich 18 Punkte aufgeholt hat? Seoane begründet das damit, dass die vergangene Saison eine «Rekordsaison» war und in diesem Jahr nicht mehr alles von alleine läuft. Fakt ist, dass Basel erstmals seit August 2016 – damals noch unter Urs Fischer – wieder ein wichtiges Spiel gegen YB gewinnen konnte.