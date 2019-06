Es ist eine kleine Bombe, die das französische Newsportal Mediapart am Dienstag platzen liess – denn die Implikationen gehen weit über die Fussballwelt hinaus. Laut dem Onlinemagazin hat die Anti-Korruptions-Einheit der französischen Kriminalpolizei in Paris-Nanterre den ehemaligen Nationalspieler und Uefa-Präsidenten Michel Platini (63) am Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen.