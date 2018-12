Ronaldo brachte Juventus bereits in der 2. Minute in Führung und erzielte nach einer guten Stunde das Siegtor per Handspenalty.

Mit 53 von 57 möglichen Punkten liegt Juventus damit weiter souverän an der Tabellenspitze. Insgesamt verbucht der italienische Serienmeister saisonübergreifend 101 Punkte im Jahr 2018. Sampdoria, das durch ein Penaltytor von Fabio Quagliarella zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (33.), verpasste den zwischenzeitlichen Sprung auf einen Champions-League-Platz.

Aufregung gab es in der Nachspielzeit, als ein Tor für die Gäste durch Riccardo Saponara vom Video-Schiedsrichter wegen Abseitsstellung zurückgenommen wurde.

Telegramm und Rangliste:

Juventus Turin - Sampdoria Genua 2:1 (1:1). - 40'641 Zuschauer. - Tore: 2. Ronaldo 1:0. 33. Quagliarella (Handspenalty) 1:1. 65. Ronaldo (Handspenalty) 2:1.

Rangliste: 1. Juventus Turin 19/53 (38:11). 2. Napoli 18/41 (34:15). 3. Inter Mailand 18/36 (30:14). 4. Lazio Rom 18/31 (27:20). 5. Sampdoria Genua 19/29 (32:23). 6. AC Milan 18/28 (24:19). 7. AS Roma 18/27 (32:24). 8. Torino 18/26 (23:18). 9. Parma 18/25 (17:21). 10. Fiorentina 18/25 (25:18). 11. Atalanta Bergamo 18/25 (33:25). 12. Sassuolo 18/25 (28:26). 13. Cagliari 18/20 (17:23). 14. Genoa 18/19 (25:35). 15. SPAL Ferrara 18/17 (14:25). 16. Empoli 18/16 (22:36). 17. Udinese 18/15 (14:23). 18. Bologna 18/13 (13:26). 19. Frosinone 18/10 (12:36). 20. Chievo Verona 18/5 (13:35).