Zur dänischen Heldin avancierte Torhüterin Stina Petersen. Die 31-Jährige, der im Viertelfinal gegen Deutschland ein grober Fehler unterlaufen war, liess sich weder während den 120 Minuten noch im Penaltyschiessen bezwingen und parierte in der Entscheidung zwei Versuche der Österreicherinnen.

Der erstmalige Finaleinzug im sechsten EM-Halbfinal der Däninnen war letztlich verdient, waren sie doch vor allem in der Verlängerung das bessere Team. Sanne Troelsgaard, Katrine Veje und Captain Pernille Harder, die in der 120. Minute einen Kopfball knapp neben das Tor setzte, vergaben eine frühzeitige Entscheidung.

In der regulären Spielzeit waren die beiden Teams in der Startphase einem Treffer am nächsten gekommen. In der 13. Minute vergab Sarah Puntigam die goldene Gelegenheit zum Führungstreffer für Österreich, als die Mittelfeldspielerin des SC Freiburg einen Handspenalty deutlich über das Tor schoss. Acht Minuten später traf auf der Gegenseite Troelsgaard nur die Latte.

Im zweiten Halbfinal duellieren sich in Enschede Gastgeber Niederlande und England. Der Final findet am Sonntag in Enschede statt.