Dass er die Kontolle über sich verloren habe, davon will Constantin nichts wissen. «Zuerst war mein Sohn Barthélémy bei ihm, sagte ihm, er solle aufhören, unsere Familie in den Dreck zu ziehen. Als er von Teleclub wieder eine Plattform dafür kriegte, fand ich es angemessen, ihn mal zu massregeln. Dreissig Sekunden später stand er wieder – und gab Interviews. Es ist ihm also rein gar nichts passiert. Kein Kratzer», so CC, der heute um 15 Uhr in Martigny eine Medienkonferenz gibt und dort nochmals ausführlich seine Sicht der Dinge darlegen wird.

Constantin regte sich vor allem über die persönlichen Angriffe von Fringer auf seine Person auf. «Er soll aufhören mich zu beleidigen. Er kann mich oder den Klub weiter kritisieren. Aber nicht persönlich beleidigen», fordert er. «Ich habe nie etwas über ihn gesagt. Er aber geht dauernd auf mich los.»