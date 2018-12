Gänsehaut-Stimmung im Stade de Suisse. Im sechsten und letzten Auftritt in der Champions League holen die Young Boys die Sterne vom Himmel, feiern den ersten Sieg in der Königsklasse. 2:1 schlagen sie Juventus Turin, einen der ganz grossen Favoriten auf den Sieg in diesem Wettbewerb. Und das in einem Spiel, das die Turiner eigentlich unbedingt gewinnen wollten. Schliesslich stand für sie der Gruppensieg auf dem Spiel. Wenn Manchester United nicht gleichzeitig in Valencia gepatzt hätte, Ronaldo & Co. wären auf Platz 2 abgerutscht, hätten schon im Achtelfinal Duelle gegen Messi oder Neymar riskiert.

Logisch, die Gäste treten nicht mit ihrer besten Mannschaft an. Klar, YB hat Glück. Zweimal trifft Superstar Ronaldo den Pfosten, einmal rettet die Latte für Marco Wölfli, der bei diesem letzten Auftritt in der Königsklasse im Tor steht und mehrfach stark hält. Und dennoch sieht es so aus, als wäre er auch Sekunden vor Schluss machtlos. Dybala trifft – erst knappe 20 Minuten vor Schluss eingewechselt - zum zweiten Mal. Doch der Schiedsrichter annulliert den Treffer wegen eines Abseits von Ronaldo. Ein richtiger Entscheid. Kurz darauf ist es überstanden. Freudentaumel in Bern. Ein Abschied mit Ausrufezeichen von der grossen Bühne. Und einem Banner der YB-Stars für ihre Fans: «Merci für e meisterlech Support».

Die Champions League war für YB das Sahnehäubchen

Die Euphorie der YB-Anhänger war so etwas wie der rote Faden dieser Kampagne. Vom ersten bis zum letzten Spiel war für sie die Champions League ein Fest. So etwas wie das Sahnehäubchen auf die Torte, die sich das Team im Frühling unter den Nagel gerissen hat. Mit diesem Knall, dieser Gefühlseruption im Heimspiel gegen Luzern, dem ersten Meistertitel nach 32 Jahren. Alle Heimspiele ausverkauft. Unvergesslich auch die gelbe Wand in Manchester.