Wie Mittelfeldspieler Emre Can in der Sendung "Doppelpass" verriet, wird die Mannschaft von Trainer Lucien Favre das Training auf dem Klub-Gelände aufgeteilt in Zweiergruppen aufnehmen.

Der BVB ist nach Leipzig, Augsburg und Wolfsburg der vierte Verein, der die Empfehlung der Deutschen Fussball-Liga (DFL) ignoriert. Gemäss dieser soll das Training der Profimannschaften bis am 5. April individuell durchgeführt werden.