"Mit einem Zuschauerschnitt von 42'421 pro Spiel ist sie in dieser Hinsicht die klare Nummer eins im Weltfussball", stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in ihrem 26. Jahresbericht der Fussball-Finanzen fest, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Weiter stellte die Studie fest, dass die deutsche Eliteliga ihre Umsätze (ohne Transfererlöse) in der Saison 2015/2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro steigerte. Damit behauptete sie den zweiten Platz hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter, der englischen Premier League (4,9 Milliarden Euro/+11 Prozent), und vor der spanischen La Liga (2,4 Milliarden/+19). Dahinter folgen bei den Erlösen die italienische Serie A (1,9 Milliarden/+7) und Frankreichs Ligue 1 (1,5 Milliarden/+5).