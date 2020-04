Bundesliga-Schiedsrichter zockt Gladbach-Spieler ab

"Ich habe hier einen Balkon. Also ich werde die Meisterfeier jetzt anschmeissen", sagte Aytekin nach seinem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann auf dem Stream von "esports.com".

"Wir Schiris feiern ja selten. Wir sind ja froh, wenn keine Sau über uns spricht. Aber heute muss ich sagen, werde ich es wohl krachen lassen." Gegen die Regeln wollte Deutschlands Schiedsrichter des Jahres 2019 aber nicht verstossen. "Ich wollte eigentlich nach dem 2:1 mein Trikot ausziehen, aber ich hab dann doch ein bisschen Respekt gehabt."

Aytekin hatte sich zuvor nach eigener Aussage Tipps im Spiel FIFA 20 von seinem Sohn und einem Profi geben lassen. Trotz seines Sieges verlor das Schiedsrichter-Team sein Match gegen Mönchengladbach allerdings mit einem Gesamtergebnis von 2:5.

Unter dem Motto "Stay Home ... and play!" veranstaltet die Deutsche Fussball Liga (DFL) das FIFA-Turnier. 29 Teams der 1. und 2. Bundesliga sind mit zwei Spielern dabei, einem Fussball-Profi und einer Person aus dem Klubumfeld. Hinzu kommt das Team der DFB-Schiedsrichter.

Auch Super-League-Profis messen sich

Auch in der Schweiz steht ein solches Turnier bevor. Ab dem 9. April treten beim "eFootball Cup" zehn Profifussballer, jeweils einer pro Super-League-Klub, an der Playstation gegeneinander an und messen sich im Spiel FIFA20 um die virtuellen Champion. Mit Betim Fazliji (St. Gallen), Pascal Schürpf (Luzern), Steven Lang (Servette) und Freddy Mveng (Neuchâtel Xamax) stehen vier von zehn Teilnehmern, die zum Controller greifen, bereits fest. Der Free-TV-Sender Teleclub Zoom und das Newsportal Bluewin übertragen die Spiele am Gründonnerstag (ab 18.00 Uhr), Ostersamstag (18.00 Uhr) und Ostersonntag (14.00 Uhr) live kommentiert.