Die beiden England-Legionäre Gabriel Jesus und Roberto Firmino machten für Brasilien den entscheidenden Unterschied. Manchester Citys Jesus erzielte in der 19. Minute das 1:0 und bereitet in der 71. Minute das 2:0 vor, während Liverpools Firmino zum ersten Treffer den Assist lieferte und den zweiten - nach einem Sprint von Jesus über die halbe Platzhälfte - selber erzielte.

Die Argentinier protestierten nach dem 0:2 heftig, weil sie vor dem Konter ein Foul an Messi im gegnerischen Strafraum gesehen hatten. Auch auf der Tribüne des Stadions in Belo Horizonte gerieten die Fans der beiden Teams aneinander; die Polizei musste dazwischen gehen. Das Duell der beiden Rivalen hatten die brasilianischen Anhänger schon beim Abspielen der Hymnen lanciert: Die argentinische war vor lauter Pfiffen kaum zu hören.

Auf dem Feld hielt Argentinien dann stark dagegen. Nationaltrainer Lionel Scaloni hielt fest: "Wir müssen die Köpfe nicht hängen lassen. Wir haben ein grosses Spiel gezeigt und waren Brasilien überlegen." Der zweifache Weltmeister traf zweimal nur die Torumrandung - in der ersten Halbzeit durch Sergio Agüero, nach der Pause durch Messi.

Messi zeigte seine beste Leistung im Turnier, wird aber weiter auf seinen ersten Titel mit der A-Nationalmannschaft warten müssen. Von Rücktritt wollte der 32-Jährige nach dem neuerlichen Rückschlag nichts wissen. Er werde der Mannschaft weiterhin helfen. Argentinien, der zweifache Weltmeister und 14-fache Copa-Gewinner, wartet seit 23 Jahren auf einen Titel mit seiner ersten Auswahl.

Brasilien spielt am Sonntag in Rio gegen den Sieger des zweiten Halbfinals, Peru oder Titelverteidiger Chile, um seinen neunten Titel bei der Copa America. Die "Seleçao" geht auf jeden Fall als Favorit in den Final. Sie weist bei ihrem Heim-Turnier bislang ein Torverhältnis von 13:0 auf.