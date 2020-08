Brasilianer zaubern, Ukrainer zerstören: Das kuriose Konzept des FCB-Gegners Schachtar Donezk

Der Krieg lässt zwar das Vermögen Achmetovs stark schrumpfen, doch beim Fussball spart der Präsident nicht. Das Konzept seines Vereins ist dabei seit Jahren dasselbe: Junge Brasilianer kaufen. Aktuell stehen nicht weniger als 14 Brasilianer im Kader. Im Achtelfinale gegen Wolfsburg am vergangenen Mittwoch standen sechs von ihnen in der Startelf.

Doch dann kam der Bürgerkrieg. Separatisten riefen 2014 die unabhängige Republik Donezk aus. Viele Ukrainer flüchteten aus der Stadt, und auch der Fussballklub lebt seither im Exil. Zunächst zog Schachtar nach Lwiw. Weil dort allerdings kaum Fans ins Stadion kamen, spielt und trainiert der Verein mittlerweile in Charkiw, immer noch 300 Kilometer von der Heimat entfernt. Die hochmoderne Donbas-Arena – Kostenpunkt 175 Millionen, 2009 eröffnet – ist seither verweist. Auch hat sie durch Explosionen Schaden genommen und musste restauriert werden. Doch an eine Rückkehr ist aktuell nicht zu denken.

Seit 1996 ist Achmetov Präsident von Schachtar. Und seitdem er grosszügig investiert, geht es auch sportlich bergauf. Sein Heimatklub ist kein Spielzeug, sondern eine Herzensangelegenheit. Die Investitionen sollen nachhaltig sein und der Region helfen. So kauft Achmetov nicht nur neue Spieler, er schenkte Schachtar auch ein neues Stadion und eine Jugendakademie. Auch blieben die Ticketpreise immer bezahlbar, weshalb Achmetov auch bei den Fussballfans in der Region einen guten Ruf geniesst.

Damit das funktioniert, muss der Trainer stets portugiesisch sprechen. Aktuell steht Luis Castro an der Seitenlinie. Seit dem 19. Juli ist die ukrainische Liga fertig gespielt. Vor dem Rückspiel gegen Wolfsburg hatte Schachtar zweieinhalb Wochen Pause. Doch der fehlende Rhythmus war dem spielstarken Team nicht anzusehen. Taison, Tete und Moraes wirbelten in der Offensive, und auch die Defensive vor Donezk-Urgestein Andriy Pyatov stand sehr gut. Deswegen geht der FCB am Dienstag als Underdog in das Duell mit den brasilianischen Bergmännern.