Der frühere FCB-Präsident Bernhard Heusler zieht die Konsequenzen aus seiner Beraterfunktion beim Schweizerischen Fussballverband. Der 54-Jährige tritt per sofort aus dem Zentralvorstand des SFV aus.

Heusler unternahm mit seinem Rückzug den Schritt, den man so von ihm erwartet hatte. Der Entscheid steht in Zusammenhang mit dem Mandat seiner Beratungsfirma HWH, im SFV die etablierten Strukturen und Organisationsabläufe zu analysieren und zu optimieren. Am Freitag hatte SFV-Präsident Gilliéron publik gemacht, bei der Reformierung des Verbandes auf die Dienste der HWH zu zählen. Neben Heusler stehen der Basler Firma mit Georg Heitz und Stephan Werthmüller zwei weitere FCB-Erfolgsgaranten vor.