Berner Sportklubs «bestürzt, verärgert und enttäuscht»

In dem Schreiben brachten sie ihr Unverständnis über den Entscheid der Kantonsregierung zum Ausdruck, Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen als bislang einziger Kanton der Schweiz zu verbieten. Nur Minuten nachdem der Bund am Sonntag von einem solchen Verbot abgesehen hatte.

"Für den Sport ist Euer Entscheid ein Frontalangriff", schrieben die Geschäftsleitungen des SCB und von YB in dem Brief. Sämtliche Sportklubs hätten grosse Ressourcen in wirkungsvolle Schutzkonzepte gesteckt, die funktionierten. "Es ist nach mehreren Wochen der neuen Saison im Eishockey und Fussball kein einziger Covid-Fall unter Zuschauern bekannt, der in Zusammenhang mit einem Eishockey- oder Fussball-Spiel auf Profiebene steht", so die Klubvertreter. Darum seien sie vom Entscheid der Berner Behörden "bestürzt, verärgert und enttäuscht".