Bernegger nimmt die Arbeit mit einem Sieg auf

Mit vier Punkten aus vier Spielen konnten es die erstmals von Carlos Bernegger gecoachten Thuner gerade noch abwenden, der am schwächsten startende Absteiger in der Geschichte der Challenge League (seit 2003/04) zu werden. Nur Aarau in der Saison 2015/16 fing mit drei Punkten (drei Unentschieden) in den ersten vier Runden noch schlechter an.

In Chiasso hatten die Berner Oberländer Glück, dass sie nicht in Rückstand kamen. Die Chiassesi trafen in der ersten Halbzeit zweimal den Pfosten. Das Blatt wendete sich, als einer der Pfostenschützen, Luka Stevic, früh in der zweiten Halbzeit mit einer Gelb-roten Karte hinausgestellt wurde. Drei Minuten später wechselte Bernegger den von Stoke City ausgeliehenen Deutschen Gabriel Kyeremateng ein, und wieder gut drei Minuten später erzielte Kyeremateng mit einem Schlenzer das 1:0. Nach 7 Minuten doppelte Nuno da Silva nach.

Telegramme und Rangliste

Stade Lausanne-Ouchy - Aarau 1:1 (1:0). - 240 Zuschauer. - SR Jancevski. - Tore: 6. Lahiouel 1:0. 63. Rrudhani 1:1.

Chiasso - Thun 0:2 (0:0). - 300 Zuschauer. - SR Huwiler. - Tore: 64. Kyeremateng 0:1. 74. Da Silva 0:2. - Bemerkungen: 15. Pfostenschuss Stevic (Chiasso). 31. Pfostenschuss Bahloul (Chiasso). 57. Gelb-rote Karte gegen Stevic (Chiasso).

Rangliste: 1. Grasshoppers 3/9 (8:2). 2. Stade Lausanne-Ouchy 4/8 (8:5). 3. Schaffhausen 3/6 (9:5). 3. Winterthur 3/6 (9:5). 5. Wil 3/6 (6:5). 6. Thun 4/4 (6:8). 7. Aarau 4/4 (6:10). 8. Kriens 3/3 (4:5). 9. Neuchâtel Xamax FCS 3/3 (4:7). 10. Chiasso 4/0 (3:11).