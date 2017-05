Benfica feierte am Samstagabend den vierten Meistertitel in Folge im Land des Europameisters und den 36. insgesamt in der ruhmreichen Klubgeschichte.

Das von Rui Vitoria trainierte Ensemble kann nach dem deutlichen Heimsieg nicht mehr vom zweitplatzierten FC Porto überholt werden. Bereits zur Pause hatten Franco Cervi (11.), Raul Jimenez (16.), Pizzi (37.) und Jonas (44.) für die Entscheidung gesorgt. Mitte der zweiten Halbzeit traf Jonas auch noch vom Penaltypunkt.