Acht Tage nach dem 5:0-Kantersieg im Gipfeltreffen mit Borussia Dortmund tat sich Bayern München im Titelrennen mit der Pflicht bedeutend weniger schwer als der Herausforderer. Wie der BVB beim 2:1 am Samstag gegen Mainz gingen die Bayern bei Fortuna Düsseldorf in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung, aber anders als die Dortmunder gerieten sie in der Folge nicht mehr in Bedrängnis.

Beide Tore vor der Pause erzielte Kingsley Coman, das erste mit einer nicht mehr abgelenkten Flanke auf den langen Pfosten, das zweite per Direktabnahme auf Pass von Joshua Kimmich. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Serge Gnabry nach einem Corner und Kopfball-Verlängerung von Thomas Müller auf 3:0. Die Gastgeber kamen erst in der 89. Minute per Handspenalty zum Ehrentreffer. Kurz darauf bewerkstelligte Leon Goretzka den Schlussstand.

Die Bayern, die es am vorletzten Spieltag noch auswärts mit dem formstarken Leipzig zu tun bekommen, liegen damit weiter einen Punkt vor Borussia Dortmund. Der BVB muss sich in den verbleibenden fünf Spielen unter anderem noch bei Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach behaupten.

Hoffenheim zurück auf Europacup-Platz

Hoffenheim ist dank einem 1:0-Heimsieg gegen Hertha Berlin zurück auf einem Europacup-Platz. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann zum dritten Mal in Folge und profitierte beim Vorstoss auf Platz 6 von der Niederlage von Wolfsburg am Samstag in Leipzig (0:2).

Der Sieg gegen die schwächelnde und ersatzgeschwächte Hertha hätte vor allem wegen der furiosen Anfangsphase der Gastgeber höher ausfallen können. Dem 1:0 von Nadiem Amiri nach einer halben Stunde waren 13 teils hochkarätige Abschlüsse vorangegangen. Das 2:0 erzielte der eingewechselte Reiss Nelson in der 76. Minute mit seiner ersten Ballberührung.

Kurztelegramm und Rangliste:

Hoffenheim - Hertha Berlin 2:0 (1:0). - 28'010 Zuschauer. - Tore: 29. Amiri 1:0. 76. Nelson 2:0. - Bemerkung: Hertha Berlin ohne Lustenberger (verletzt).

Düsseldorf - Bayern München 1:4 (0:2). - 53'400 Zuschauer. - Tore: 15. Coman 0:1. 41. Coman 0:2. 55. Gnabry 0:3. 89. Lukebakio (Handspenalty) 1:3. 92. Goretzka 1:4.

Ein weiteres Spiel vom Sonntag: Eintracht Frankfurt - Augsburg (18.00 Uhr).

Rangliste: 1. Bayern München 29/67 (78:29). 2. Borussia Dortmund 29/66 (68:36). 3. RB Leipzig 29/58 (55:22). 4. Eintracht Frankfurt 28/52 (56:31). 5. Borussia Mönchengladbach 29/51 (48:35). 6. Hoffenheim 29/47 (60:39). 7. Werder Bremen 29/46 (52:41). 8. Bayer Leverkusen 29/45 (51:48). 9. Wolfsburg 29/45 (47:44). 10. Fortuna Düsseldorf 29/37 (39:56). 11. Hertha Berlin 29/35 (41:48). 12. Mainz 05 29/33 (34:50). 13. SC Freiburg 29/32 (39:50). 14. Schalke 04 29/27 (30:47). 15. Augsburg 28/25 (37:54). 16. VfB Stuttgart 29/21 (27:61). 17. 1. FC Nürnberg 29/18 (24:54). 18. Hannover 96 29/14 (25:66).