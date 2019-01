Erstmals seit acht Jahren starteten die Münchner Bayern nicht als Leader in die Rückrunde, doch sie lösten die erste Aufgabe des neuen Jahres erfolgreich und konnten so den Druck auf Leader Dortmund aufrecht erhalten. Die Borussia muss am Samstag in Leipzig gewinnen, um sich die in der Hinrunde erarbeitete Reserve von sechs Punkten Vorsprung zu bewahren. In Hoffenheim, wo sie in den letzten beiden Saisons zweimal geschlagen worden waren, zeigten die Bayern eine starke erste Halbzeit, ehe sie zwischenzeitlich um ihren Erfolg zittern mussten.

Leon Goretzka brachte die Bayern in der 35. Minute in Führung. Er traf im Nachschuss, nachdem zuvor Hoffenheims Keeper Oliver Baumann einen Kopfball des völlig freistehenden Robert Lewandowski noch abgewehrt hatte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Goretzka nach einem Konter ein zweites Mal erfolgreich. Mit dem 0:2 war Hoffenheim zur Pause noch gut bedient

Nach knapp einer Stunde kam aber Hoffenheim - ebenfalls nach einem Gegenstoss - zum Anschlusstreffer. Torschütze war Aussenverteidiger Nico Schulz. Von diesem Moment an war es mit der Dominanz der Bayern vorbei. Hoffenheims hatte Chancen zum Ausgleich, ehe dann in der 87. Minute Lewandowski mit seinem 11. Saisontreffer die Bayern erlöste.

Telegramm und Rangliste:

Hoffenheim - Bayern München 1:3 (0:2). - 30'150 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 34. Goretzka 0:1. 45. Goretzka 0:2. 59. Schulz 1:2. 87. Lewandowski 1:3.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 17/42. 2. Bayern München 18/39. 3. Borussia Mönchengladbach 17/33. 4. RB Leipzig 17/31. 5. Wolfsburg 17/28. 6. Eintracht Frankfurt 17/27. 7. Hoffenheim 18/25. 8. Hertha Berlin 17/24. 9. Bayer Leverkusen 17/24. 10. Werder Bremen 17/22. 11. SC Freiburg 17/21. 12. Mainz 05 17/21. 13. Schalke 04 17/18. 14. Fortuna Düsseldorf 17/18. 15. Augsburg 17/15. 16. VfB Stuttgart 17/14. 17. Hannover 96 17/11. 18. 1. FC Nürnberg 17/11.