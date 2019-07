Omar Alderete köpfelte den FCB in der 79. Minute mit 2:1 in Führung. Doch in der Nachspielzeit antwortete Eindhoven mit einem Doppelschlag durch Lammers (91.) und Malen (94.) zum doch noch standesgemässen Heimerfolg.

Für Basel hatte kurz vor der Pause Albian Ajeti nach einem Top-Zuspiel von Luca Zuffi das 1:1 und das erste Auswärtstor für Basel erzielt.

Eindhoven hatte zunächst den besseren Start erwischt und war 1:0 in Führung gegangen. Ein Fehler von Taulant Xhaka eröffnete den Niederländern eine Kontersituation. Basels Keeper Jonas Omlin war beim Nachschuss des Portugiesen Bruma machtlos.

Das Rückspiel in Basel steht in einer Woche am 30. Juli im Programm.