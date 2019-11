Barcelona und Real Madrid im Gleichschritt

Arturo Vidal bescherte Barcelona in der 79. Minute die drei Punkte. Der Chilene stand nach einem Eckball zwar im Abseits, weil aber der Ball von einem Gegenspieler zu ihm gekommen war, konnte er völlig freistehend einschiessen.

Gut 25 Minuten zuvor hatte Luis Suarez nach einem Freistoss von Lionel Messi per Kopf ausgeglichen und damit das frühe 0:1 korrigiert. Der Treffer von Leganes durch Youssef En Nesyri war der schönste der Partie. Der Marokkaner befindet sich in blendender Form: In den letzten fünf Partien - zwei mit Marokko, drei mit Leganes - erzielte er vier Tore.

Auch Real Madrid geriet daheim gegen das stark in die Saison gestartete San Sebastian in Rückstand. Schon in der 2. Minute trafen die Basken durch den Brasilianer Willian. Dass die Gastgeber doch noch ohne grössere Mühe zum Erfolg kamen, lag nicht zuletzt an Luka Modric. Der kroatische Weltfussballer des vergangenen Jahres lieferte die Vorlage zu den Toren von Karim Benzema und Federico Valverde. Das 3:1 schoss Modric selber.

Resultate und Tabelle:

Real Madrid - San Sebastian 3:1 (1:1). - 69'305 Zuschauer. - Tore: 2. Willian 0:1. 37. Benzema 1:1. 47. Valverde 2:1. 74. Modric 3:1.

Granada - Atlético Madrid 1:1 (0:0). - 17'003 Zuschauer. - Tore: 60. Renan Lodi 0:1. 67. Sanchez 1:1.

Leganes - Barcelona 1:2 (1:0). - 12'110 Zuschauer. - Tore: 12. En Nesyri 1:0. 53. Suarez 1:1. 81. Vidal 1:2.

Die weiteren Spiele der 14. Runde. Freitag: Levante - Mallorca 2:1. - Samstag: Betis Sevilla - Valencia 2:1. - Sonntag: Espanyol Barcelona - Getafe 12.00. Osasuna - Athletic Bilbao 14.00. Eibar - Alaves 16.00. Villarreal - Celta Vigo 18.30. Valladolid - FC Sevilla 21.00.

1. FC Barcelona 13/28 (35:16). 2. Real Madrid 13/28 (28:10). 3. Atlético Madrid 14/25 (16:9). 4. FC Sevilla 13/24 (17:14). 5. San Sebastian 14/23 (22:17). 6. Granada 14/21 (20:18). 7. Athletic Bilbao 13/20 (13:8). 8. Getafe 13/20 (18:15). 9. Levante 14/20 (18:17). 10. Valencia 14/20 (20:20). 11. Osasuna 13/19 (16:13). 12. Villarreal 13/18 (26:19). 13. Valladolid 13/17 (14:17). 14. Betis Sevilla 14/16 (17:24). 15. Alaves 13/15 (14:18). 16. Eibar 13/15 (14:21). 17. Mallorca 14/14 (13:21). 18. Celta Vigo 13/9 (7:19). 19. Espanyol Barcelona 13/8 (7:23). 20. Leganes 14/6 (8:24).