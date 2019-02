Das erste Duell der Erzrivalen steigt bereits am Mittwoch (6. Februar) im Nou Camp, der Heimstätte des spanischen Cup-Rekordgewinners, der zuletzt vier Mal in Folge in diesem Wettbewerb triumphierte. Das Rückspiel folgt drei Wochen später in Madrid. Die zweite Halbfinal-Paarung lautet Betis Sevilla gegen Valencia.

Am 3. März treffen Real und Barça in der Liga im Estadio Bernabeu aufeinander. Zudem könnte es auch in der Champions League "Clasicos" geben, sofern die beiden Spitzenklubs über die Achtelfinals hinauskommen.