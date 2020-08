Auf diese Gegner kann der FC Basel in der 2. Qualifikations-Runde treffen

Die 1. Qualifikations-Runde der Europa League ist bis auf zwei coronabedingt verschobene Partien gespielt. Am Montag wird in Nyon die nächste Runde ausgelost. Dann befindet sich auch der FCB im Lostopf der gesetzten Teams. Gespielt wird am 17. September, das zuerst gezogene Team hat in einem einzigen entscheidenden Spiel Heimrecht. Diese FCB-Gegner stehen zur Auswahl.