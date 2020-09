Atalantas wertvoller Sieg früh in der Meisterschaft

Atalanta und Lazio hatten die letzte Meisterschaft punktgleich beendet. Dank der besseren Bilanz in den direkten Duellen wurde Atalanta Dritter vor den Laziali.

Inter Mailand siegte ebenfallls in einem Nachtragsspiel der 1. Runde bei Aufsteiger Benevento 5:2. Im Heimspiel gegen Fiorentina hatten sich die Interisti mit zwei Toren in den letzten zehn Minuten 4:3 durchgesetzt. Bei Benevento, das zum Auftakt bei Sampdoria Genua gewonnen hatte, liessen sie von Anfang an keine Spekulationen über den Ausgang zu. Romelu Lukaku traf schon in der 1. Minute und noch in der ersten halben Stunde zum 3:0.

Telegramme und Rangliste

Benevento - Inter Mailand 2:5 (1:4). - Tore: 1. Lukaku 0:1. 25. Gagliardini 0:2. 28. Lukaku 0:3. 34. Caprari 1:3. 42. Hakimi 1:4. 71. Martinez 1:5. 76. Caprari 2:5.

Lazio Rom - Atalanta Bergamo 1:4 (0:3). - Tore: 10. Gosens 0:1. 32. Hateboer 0:2. 41. Gomez 0:3. 58. Caicedo 1:3. 61. Gomez 1:4. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Rangliste: 1. Napoli 2/6 (8:0). 2. Atalanta Bergamo 2/6 (8:3). 3. Inter Mailand 2/6 (9:5). 4. AC Milan 2/6 (4:0). 4. Hellas Verona 2/6 (4:0). 6. Juventus Turin 2/4 (5:2). 6. Sassuolo 2/4 (5:2). 8. Bologna 2/3 (4:3). 9. Fiorentina 2/3 (4:4). 10. Lazio Rom 2/3 (3:4). 10. Spezia 2/3 (3:4). 12. Benevento 2/3 (5:7). 13. Genoa 2/3 (4:7). 14. Cagliari 2/1 (1:3). 15. AS Roma 2/1 (2:5). 16. Torino 2/0 (2:5). 17. Udinese 2/0 (0:3). 18. Sampdoria Genua 2/0 (2:6). 19. Crotone 2/0 (1:6). 19. Parma 2/0 (1:6).