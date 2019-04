Die Entscheidung zugunsten der Bergamasken fiel erst in der Schlussphase, als der Schweizer Internationale Remo Freuler das Feld bereits verlassen hatte. Nach einem umstrittenen Foul brachte der Niederländer Marten de Roon den Gastgeber in der 82. Minute mit einem Penalty in Führung, drei Minuten später sorgte der Kroate Mario Pasalic mit einem abgelenkten Schuss zum 2:0 für die Entscheidung.

Dank dem neunten Meisterschaftsspiel ohne Niederlage in Folge stiess Atalanta in der Tabelle vier Runden vor Schluss auf Kosten der AS Roma auf Rang 4 vor. Ebenfalls noch Chancen auf die Qualifikation für die Champions League haben Torino, die AC Milan und Lazio Rom. Atalanta Bergamo hat ein schwieriges Schlussprogramm zu bewältigen, es muss noch auswärts bei Lazio Rom und Meister Juventus Turin antreten.

Udinese ohne den verletzten Valon Behrami verpasste es, im Kampf gegen den Abstieg für eine Vorentscheidung zu sorgen. Der Vorsprung des Tabellen-17. auf das unter dem Strich klassierte Empoli beträgt vier Punkte.

Kurztelegramm und Rangliste

Atalanta Bergamo - Udinese 2:0 (0:0). - Tore: 82. De Roon (Foulpenalty) 1:0. 85. Pasalic 2:0. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo bis 78. mit Freuler, Udinese ohne Behrami (verletzt).

Rangliste: 1. Juventus Turin 34/88 (68:24). 2. Napoli 34/70 (64:30). 3. Inter Mailand 34/62 (52:28). 4. Atalanta Bergamo 34/59 (68:42). 5. AS Roma 34/58 (61:46). 6. Torino 34/56 (44:29). 7. AC Milan 34/56 (47:33). 8. Lazio Rom 34/55 (49:36). 9. Sampdoria Genua 34/48 (54:46). 10. Fiorentina 33/40 (47:41). 11. Cagliari 34/40 (32:47). 12. SPAL Ferrara 34/39 (35:48). 13. Sassuolo 33/38 (47:52). 14. Bologna 34/37 (37:48). 15. Parma 34/37 (35:52). 16. Genoa 34/35 (36:53). 17. Udinese 34/33 (31:49). 18. Empoli 34/29 (43:66). 19. Frosinone 34/23 (26:62). 20. Chievo Verona 34/15 (25:69).