Atalanta Bergamo wahrt Chancen auf Platz 2

Die seit einem halben Jahr ungeschlagene Mannschaft mit dem Schweizer Internationalen Remo Freuler, die auch in der Champions League noch vertreten ist, gewann zum Auftakt des vorletzten Spieltags bei Parma nach Halbzeit-Rückstand 2:1 und hat weiter Chancen auf den 2. Schlussrang.

Ruslan Malinowski und Alejandro Gomez drehten die Partie mit ihren Toren in der 70. und 84. Minute. Es waren die Atalantas Liga-Treffer 97 und 98 der Saison. Der Gegner am letzten Spieltag am 1. August heisst Inter Mailand.

Kurztelegramm und Rangliste:

Parma - Atalanta Bergamo 1:2 (1:0). - Tore: 43. Kulusevski 1:0. 70. Malinowski 1:1. 84. Gomez 1:2. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler.

Weiteres Spiel vom Dienstag: Inter Mailand - Napoli (21.45 Uhr).

Rangliste: 1. Juventus Turin 36/83 (75:38). 2. Atalanta Bergamo 37/78 (98:46). 3. Inter Mailand 36/76 (77:36). 4. Lazio Rom 36/75 (76:39). 5. AS Roma 36/64 (71:48). 6. AC Milan 36/60 (56:45). 7. Napoli 36/59 (58:47). 8. Sassuolo 36/48 (64:62). 9. Hellas Verona 36/46 (44:48). 10. Bologna 36/46 (51:60). 11. Parma 37/46 (52:54). 12. Fiorentina 36/43 (44:47). 13. Udinese 36/42 (35:49). 14. Cagliari 36/42 (50:53). 15. Sampdoria Genua 36/41 (46:60). 16. Torino 36/39 (43:64). 17. Genoa 36/36 (44:68). 18. Lecce 36/32 (47:80). 19. Brescia 36/24 (34:76). 20. SPAL Ferrara 36/20 (26:71).