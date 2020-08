Assalé mit positivem Corona-Test

Der 26-jährigen Ivorer, der keinerlei Symptome zeigt, spielte in der vergangenen Saison leihweise für den spanischen Verein Leganes, ehe er nach der letzten Meisterschaftspartie in die Heimat reiste und vor einigen Tagen in die Schweiz zurückkehrte. Zuvor in Spanien waren sämtliche Tests bei Assalé negativ ausgefallen.

Die Berner nahmen am Dienstag nach einwöchiger Erholung das Mannschaftstraining wieder auf. Der Schweizer Meister trifft am 30. August in Bern im Cupfinal auf Basel oder Winterthur.