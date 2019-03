Dr. Stephan Rietiker ist seit Jahren als Mitglied der GC-Gönnervereinigung "Donnerstag-Club" eng mit dem Rekordmeister verbandelt. Nun muss er den Verein, den er im Communiqué der Grasshoppers als "wunderbar und mit einer einzigartigen Ausstrahlung" bezeichnet, aus der schwierigsten Lage seit 1949 führen. Mit vier Punkten Rückstand auf den Barrage-Platz liegt GC derzeit am Tabellenende. "Im vollen Bewusstsein um die sportlich schwierige Lage will ich alles unternehmen, damit GC den Ligaerhalt schafft", so der 62-jährige Arzt und Unternehmer.

Dabei legt Rietiker den Fokus beim Tabellenletzten der Super League in erster Linie auf Disziplin, Ordnung und einen unabdingbaren Willen. "In Krisensituationen gilt die Maxime des Fokussierens auf das Wesentliche", sagt der designierte Präsident, der sein Amt bis bis zur formellen Wahl anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung im April im Mandatsverhältnis ausüben wird.

Rietiker übernimmt den Posten als Nachfolger von Stephan Anliker, der am Montag seinen Rückzug als Präsident des Verwaltungsrates bekannt gegeben hatte. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger will Rietiker bei der Rettung von GC die Fans besser ins Klubgeschehen einbinden, was "superwichtig" sei bei der Mission Ligaerhalt. Anliker hatte sich bei den Fans zuletzt sämtlichen Kredit verspielt, da er den Dialog mit ihnen verweigert hatte.

Mit der Führung eines Fussballklubs sieht sich Rietiker, der nach seinem Medizinstudium an der Universität Zürich im Bereich "Healthcare" tätig war, mit einer unbekannten Materie konfrontiert. Allerdings habe der Zürcher breite Erfahrung im Führen von Unternehmen in schwierigen Situationen.