Nach fünf Jahren und Dauerkrise nimmt Stephan Anliker als Präsident von GC den Hut. Der Rekordmeister steht in der schlimmsten Krise seiner Vereinsgeschichte, es droht der erste Abstieg seit 1949. Anliker sagt: «Ich habe erkannt, nicht mehr der richtige Mann an der Spitze dieses Vereins zu sein. Mir fehlte einfach die Kraft. Ich habe gewisse Schwächen gezeigt, als Mensch und als Präsident.» Anliker bleibt mit 47 Prozent indes einer der Mehrheitsaktionäre.

Bereits bestimmt ist offenbar der Nachfolger. Er soll am Mittwoch den Vertrag unterschreiben, wie GC in seiner Mitteilung vom Montag schreibt. Gemäss «Blick» handelt es sich dabei um einen Aargauer, den Juristen Marco Villiger. Er war bis im Sommer 2018 während 16 Jahren beim Weltfussballverband Fifa tätig, zuletzt als Chefjurist. Dabei war er unter anderem auch in der Task Force zur Vergabe der WM 2026 an Mexiko, Kanada und die USA beteiligt.

Kein Wort zum Abgang bei der Fifa

Letzten Sommer schied Marco Villiger bei der Fifa aus. Zu den Gründen äusserte er sich bisher nicht, verwies stattdessen auf das offizielle Communiqué, in dem von einer Trennung «im gegenseitigen Einvernehmen» gesprochen wird. Der 43-Jährige machte sich danach mit der MV Sports Consulting selbständig. Das Vorhaben: Beratung von Sportverbänden – bei Sponsoringdeals, TV-Verträgen, Rechtsdiensten und Good Governance.