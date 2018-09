«Mo Salah, Mo Salah, running down the wing, Egyptian King». So feierten die Fans des FC Liverpool den Mann, der die «Reds» mit zehn Toren in zwölf Spielen in den Final der Champions League in der vergangenen Saison geschossen hatte.

Sie waren sich sicher: Der Ägypter würde nun auch im Endspiel in Kiew gegen Real Madrid dafür sorgen, dass der Henkelpott nach Liverpool kommt. Genau das befürchtete wohl Real Madrids Captain Ramos, weshalb er Salah aus dem Spiel foulte.

Ohne ihre Sturmrakete verloren die Engländer zwar und Ägypten später mit einem nur halbwegs genesenen Salah die WM-Hoffnungen, doch in Erinnerung bleibt für immer, welch grossartige Saison der frühere Basler Spieler abgeliefert hatte.

Wie er unter Trainer Jürgen Klopp durchgestartet war, mit 32 Toren Torschützenkönig und Englands Fussballer des Jahres wurde und bei der Wahl zum Staatspräsidenten Ägyptens eine Million Stimmen erhielt. Nun macht Salah da weiter, wo er im Frühsommer aufgehört hat.

In der neuen Saison hat er schon wieder zwei Tore für Liverpool geschossen und am vergangenen Samstag zwei für Ägypten beim 6:0 gegen Niger. Paris Saint-Germain ist gewarnt, wenn es am Dienstag in der Champions League in Liverpool antritt. (br)