Am 28. April bescherten Hütter und sein Team der Hauptstadt einen vulkanartigen Gefühlsausbruch. Nach dem 2:1 gegen den FC Luzern war klar: YB ist nicht mehr abzufangen, die Meisterschaft geht nach Bern. Die Menschen stürmten mit Freudentränen in den Augen auf den Kunstrasen, Wildfremde lagen sich in den Armen. Meister, endlich Meister. Und das schon vier Runden vor Schluss. Adi Hütter, Trainergott.

Unmöglich Spannung hochzuhalten

Was folgte, war kollektiver Rausch. Feier an Feier. Inoffiziell, offiziell – Jubel, Trubel, Heiterkeit. In diesem Moment die Spannung hochzuhalten, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Bezeichnenderweise meinte Cupsieger-Trainer Ludovic Magnin dann auch, dass es «das Herz, der Hunger auf den Sieg» waren, die an diesem Sonntag den Unterschied gemacht hätten.

Das konnte und wollte auch Hütter nicht in Abrede stellen: «Heute hat es nicht gereicht, weil wir nicht 100 Prozent bereit waren. Aber ich lasse mir wegen einer Niederlage nicht diese tolle Saison kaputtmachen», sagt er.

Als die gebeutelten Berner Fussballer längst unter der Dusche stehen, da kommt Hütter noch einmal auf den Platz. Er steht vor die Kurve, applaudiert, verneigt sich und formt ein Herz mit den Händen. «Der Verein, die Stadt, die Menschen hier sind mir ans Herz gewachsen. Ich verlasse Bern mit viel Wehmut», sagt er. Trotz dieser Niederlage: In Bern wird er immer als Trainergott in Erinnerung bleiben. Als Erlöser.