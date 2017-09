Alessandro Ciarrocchi gelang die Siegsicherung in der 80. Minute mit einem Distanzschuss in die rechte untere Torecke. Zuvor hatte Patrick Rossini in der 58. Minute vom Elfmeterpunkt getroffen, nachdem der Schiedsrichter Sascha Amhof nach einem Foul knapp ausserhalb der Strafraumgrenze fälschlicherweise auf Penalty entschieden hatte.

Der FC Aarau ist nach dem verdienten Sieg mit 5 Punkten neu vor Wohlen klassiert, das hinter Wil ans Tabellenende abrutschte.

Telegramm und Rangliste:

Aarau - Wohlen 2:0 (0:0). - 2972 Zuschauer. - SR Amhof. - Tore: 58. Rossini (Foulpenalty) 1:0. 80. Ciarrocchi 2:0.

Rangliste: 1. Schaffhausen 6/18. 2. Neuchâtel Xamax FCS 6/15. 3. Servette 6/14. 4. Chiasso 6/8. 5. Vaduz 6/8. 6. Rapperswil-Jona 6/6. 7. Winterthur 6/5. 8. Aarau 7/5. 9. Wil 6/4. 10. Wohlen 7/4.