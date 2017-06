Der abschliessende 2:0-Heimerfolg über Xamax Neuchâtel, den 2. der Challenge League, nützte Marco Schällibaum nichts mehr. Zuvor hatte Aarau zehn von zwölf Meisterschaftsspielen verloren. Allerdings hatte der ambitionierte FC Aarau in der Rückrunde schon vor der Vertragsverlängerung vom 6. April, an Schällibaums 55. Geburtstag, bloss drei von sieben Spielen gewonnen.

Wer Nachfolger von Marco Schällibaum wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Schällibaum stand während 595 Tagen an der Aarauer Seitenlinie. Es resultierten 27 Siege, 14 Unentschieden und 23 Niederlagen. Schällibaum war Mitte Oktober 2015 als Nachfolger des entlassenen Livio Bordoli zum dreifachen Schweizer Meister gestossen. In der zweiten Hälfte der Saison 2015/16 stellten die Aarauer das erfolgreichste Team der Challenge League. In der zu Ende gegangenen Saison wollte Aarau um den Aufstieg mitspielen, beendete die Saison jedoch mit 40 Punkten Rückstand auf Aufsteiger FC Zürich auf dem 5. Platz.