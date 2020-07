50 Tore in drei grossen Ligen

Der verwandelte Handspenalty nach 51 Minuten war sein insgesamt 50. Tor in der Serie A seit 2018. Damit hat der 35-jährige Europameister als erster in den Ligen Englands, Spaniens und Italiens jeweils diese magische Zahl übertroffen.

Mit 30 Saisontreffern führt Ronaldo die Torschützenliste der Serie A nun zusammen mit Lazios Ciro Immobile an. Für Real Madrid hatte der Portugiese in 292 Liga-Spielen zwischen 2009 und 2018 insgesamt 311 Mal getroffen, in seiner Zeit bei Manchester United (2003-2009) zuvor 84 mal. Seinen nächsten Rekord peilt Ronaldo nun im Herbst in den Länderspielen an: Dort gelangen ihm bislang 99 Tore.