Captain Marek Hamsik und Topskorer Dries Mertens (7. Saisontor) entschieden die Partie mit ihren Toren schon in der ersten Halbzeit. Kurz nach der Pause traf der Verteidiger Kalidou Koulibaly aus dem Senegal zum 3:0-Schlussresultat.

Nachdem der Start-Rekord längst gefallen war, hat Napoli nun Saison übergreifend zwölf Siege aneinandergereiht und zudem eine neue Klub-Bestmarke aufgestellt. Das Team von Trainer Maurizio Sarri ist in der Serie A seit 19 Spielen ungeschlagen. Der bisherige Rekord geht zurück auf die Saison 1989/90 und die letzte Meistersaison mit Diego Maradona.

Aufgrund solcher Zahlen träumen die Tifosi nun vom ersten Scudetto seit 28 Jahren. Sarri will aber mit den Füssen am Boden bleiben: "Seit sechs Jahren sagt man, wir seien mit Juventus auf einer Stufe. Meister wurden aber immer die Turiner. Auch in dieser Saison sage ich: Juventus steht noch immer eine Stufe über allen anderen."

Nachdem Napoli vor zehn Tagen einen ersten Härtetest beim 4:1 gegen Lazio Rom mit Bravour bestanden hat, steht für Meister und Co-Leader Juventus Turin eine erste heikle Prüfung am Sonntagabend an: Die Turiner treffen auswärts auf das letztjährige Überraschungsteam Atalanta Bergamo.

Napoli - Cagliari 3:0 (2:0). - Tore: 4. Hamsik 1:0. 40. Mertens 2:0. 47. Koulibaly 3:0.

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Benevento - Inter Mailand 1:2. Lazio Rom - Sassuolo 6:1. Chievo Verona - Fiorentina 2:1. Torino - Hellas Verona 2:2. SPAL Ferrara - Crotone 1:1. - Milan - AS Roma (18.00 Uhr), Atalanta Bergamo - Juventus Turin (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Napoli 7/21 (25:5). 2. Inter Mailand 7/19 (14:3). 3. Juventus Turin 6/18 (18:3). 4. Lazio Rom 7/16 (19:9). 5. AS Roma 5/12 (12:4). 6. AC Milan 6/12 (10:8). 7. Torino 7/12 (12:11). 8. Sampdoria Genua 6/11 (8:8). 9. Chievo Verona 7/11 (9:9). 10. Bologna 7/11 (6:7). 11. Atalanta Bergamo 6/8 (10:8). 12. Fiorentina 7/7 (10:10). 13. Udinese 7/6 (12:13). 14. Cagliari 7/6 (4:11). 15. SPAL Ferrara 7/5 (6:12). 16. Crotone 7/5 (4:12). 17. Sassuolo 7/4 (4:15). 18. Hellas Verona 7/3 (3:16). 19. Genoa 7/2 (5:11). 20. Benevento 7/0 (2:18).