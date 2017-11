Wir warteten am Stammtisch ungeduldig auf seine Ankunft. Der Juniorentrainer mit allen Diplomen, der uns immer wieder in die Geheimnisse des Fussballs einweiht, hatte versprochen, uns noch am Sonntagabend Bericht zu erstatten. Und er hatte ja immer wieder feierlich erklärt, nach dem Spiel in Basel werde er erkennen, ob wir tatsächlich Meister werden können.

Er war also nach Basel gereist. Er hatte das grosse Spiel gesehen. Mit anderen Augen als wir. Mit den Augen und dem Sachverstand des wahren, diplomierten Fussballfachmannes. Und die Sinne nicht verklärt von Hoffnungen und Sehnsüchten. Nun sollten wir endlich erfahren, ob wir zur Meisterfeier rüsten dürfen.

Es war ein Warten wie bei der Papstwahl. Nicht auf weissen oder schwarzen Rauch für Wahl oder Nichtwahl. Sondern auf schwarz-gelben (YB) oder blau-roten Rauch (FCB). Es hat schwarz-gelb geraucht. Unser Fussballtrainer mit allen Diplomen kehrte unversehrt heim.

Ja, YB kann Meister werden

Und er kam mit einer frohen Botschaft: Ja, YB könne Meister werden. Und da er den Namen eines zeitgenössischen helvetischen Dichters trägt und die Kunst des dramatischen Erzählens beherrscht, hat er uns auf wunderbare Art dargelegt, welch enorme Fortschritte YB gemacht habe.

Um sein Referat kurz zusammenzufassen: YB sei erstmals seit 1986 dazu in der Lage, eine Gala zu zelebrieren (wie gegen Sion) und Rasenschach zu spielen – also abgeklärten, souveränen Resultatfussball (wie in Basel).

Heirassa, war das eine Freude! Aber wir sind ja nicht naiv und wollten wissen, ob es denn nicht doch Schwachstellen im YB-Spiel gebe. Mannschaftsteil für Mannschaftsteil sind wir durchgegangen und der Juniorentrainer mit allen Diplomen hat uns bestätigt, dass wir in allen Punkten besser sind als der FCB.

YB ist und bleibt YB

Ach, solche Kunde hatten wir in diesem Jahrhundert noch gar nie vernommen. Oh, wie wunderbar. Wochen des Ruhmes stehen vor uns. Wir müssen nur noch auf die Meisterfeier warten. Nein, sagte unser Juniorentrainer mit allen Diplomen. Es gebe einen Grund zur Sorge. Ob uns schon aufgefallen sei, dass alle von einer spannenden Meisterschaft reden? Das sei höchst beunruhigend.

Hätte der FC Basel sieben Punkte Vorsprung, würden alle sagen, die Meisterschaft sei langweilig. Aber bei sieben Punkten Vorsprung für uns sei es spannend. Deshalb könne halt doch keine Rede von einem Meistertitel sein. Ja, aber woher komme diese Skepsis, wenn doch fachtechnisch alles für YB spreche, wollten wir von unserem rundum diplomierten Fussball-Orakel wissen? Weil YB eben YB sei und bleibe.