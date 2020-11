Fünf Verletzungen in vier Jahren: Aline Danioth sah sich nach Alternativen zum Skifahren um

Dass Aline Danioth irgendwann den Durchbruch schafft, schien unbestritten. Vielleicht diese Saison, vielleicht nächste, vielleicht erst übernächste. Die Frage war nie ob, sondern wann. Doch so hartnäckig Danioth versuchte, sich ihren Zielen im Weltcup zu nähern, so zuverlässig entrückten sie ihr. Wie in einem bösen Traum. Vor einem Monat hat sie sich die fünfte Verletzung innert vier Jahren zugezogen, das rechte vordere Kreuzband ist gerissen, der Innenmeniskus ebenso. Neun Monate zuvor hatte sie praktisch dieselbe Verletzung. Sie fährt von einem Unglück ins nächste. Der Arzt von Swiss-Ski, ein nüchterner Sportmediziner, sagte vor der Fernsehkamera: «Oh nein! Nein! Das darf einfach nicht wahr sein!» Im Januar 2020 empfing Danioth Medienvertreter mit hochgelagertem Bein in Andermatt. Auf einer Holztafel am Eingang des Dorfes waren Genesungswünsche zu lesen. «Achtung, das Bein», sagte Carlo Danioth, der Vater, damit auch ja keiner bei der Begrüssung das geschiente Bein touchierte. Das Dorf, die Familie, alle schienen mitzuleiden. Die einzige Person, die Lebensfreude versprühte, war Aline Danioth selbst. Sie sagte Dinge wie: «Wenn die Leute hohe Erwartungen haben, gibt mir das mehr Selbstvertrauen.» Auf Vulkanen wandern Am Montagnachmittag empfing Danioth erneut zur Fragerunde, diesmal via Videokonferenz. Medienanfragen hat sie seit der Verletzung Mitte Oktober kategorisch zurückgewiesen. Sie habe «ein Durcheinander» im Kopf gehabt, sagt sie jetzt. «Ich hätte gar nicht gewusst, was ich nach aussen kommunizieren soll.» Und die Fragen sind sehr ähnlich wie diejenigen vom Januar: Wie verläuft die Reha? Gibt es einen Zeitplan? Oder Rücktrittsgedanken?

Es sei dieses Mal «ein besonders harter Schlag» gewesen, betont Danioth. Sie war erst seit zwei Monaten wieder auf den Ski, hatte eine riesige Reha hinter sich. Dann folgte die verhängnisvolle Trainingsfahrt auf der Diavolezza. Es folgten grundsätzliche Gedanken. Sie überlegte sich, was es sonst noch gebe im Leben ausser Skifahren und sah sich nach Alternativen um. «Ich wäre nicht böse, wenn ich etwas finden würde, dass mir ähnlich viel Spass wie das Skifahren macht. Aber ich sehe es im Moment nicht.» Danioth ist fest entschlossen, sie will zurückkehren. Ein erster Schritt wäre eine vernünftige Heilung. Mit 22 Jahren hat sie bereits vier Knieoperationen hinter sich. Es werden bald fünf sein. Bei der jetzigen Verletzung wird noch eine zweite Operation folgen. Sie wird sich nun Distanz zum Skisport verschaffen und für sechs Wochen nach Hawaii verreisen, dort will sie Englisch lernen und auf Vulkanen wandern. Und irgendwann brauche es eine umfangreiche Analyse. Es müssten Dinge optimiert werden, Dinge, die Verletzungen vorbeugen können. Konkretes kann sie dazu noch nicht sagen. Doch die Ziele bleiben offenbar in Stein gemeisselt. «Ich will nicht einfach an Rennen teilnehmen, ich will um Podestplätze fahren», sagt sie. Russi: «Tragisch sind andere Dinge» Dass die Ziele nicht verwegen sind, liegt an den Erfolgen in der Jugend. Sie gewann auf allen Stufen im Nachwuchs, sei es beim Migros Grand Prix, beim internationalen Rennen Trofeo Topolino, bei Winterspielen und Weltmeisterschaften. Bei den Olympischen Jugendspielen in Lillehammer 2016 holte sie innerhalb von sieben Tagen vier Medaillen. Das Dorf feierte sie bei der Heimkehr, die Gemeinderätin, der Tourismusdirektor und der Regierungsrat würdigten sie als Botschafterin von Uri. Danioth, die Weitgereiste, sagte: «Ich bin nirgends lieber als zu Hause.» In Andermatt ist sie schon lange Weltspitze.