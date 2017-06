Und auf einmal bist du in dieser Fussballer-Bubble.

Genau. Dann hast du auf einmal so viel Zeit. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich hab' Eistee gesoffen und Fernsehen geschaut. Ich hatte keine Ahnung mehr, was machen. Ich war komplett am Schwimmen, war jetzt Profi, aber keiner half mir. Es fehlte die Struktur.

Du hast dir damals trotzdem nie überlegt, einen anderen Weg einzuschlagen?

Ich hatte in erster Linie Freude, dass mein Bubentraum in Erfüllung ging. Es gab jedoch schon damals Momente, als ich mich fragte: Ist das jetzt Profifussball? Aber du verdienst halt deine 3000–4000 Franken pro Monat und findest es geil. Wir haben zwar selten gewonnen, ich kannte jedoch die andere Seite gar nicht. Eine Saison später sind wir mit Murat Yakin aufgestiegen. Dann ging es steil aufwärts. Ich durfte in Thun fünf schöne Jahre als Fussballer erleben.

Danach folgte der Wechsel zu den Grasshoppers. Was war anders?

Bei Thun war der Zusammenhalt viel grösser. Wir sind zusammen Mittag essen gegangen oder golfen. Bei GC waren wir vielleicht zwei bis drei Leute, die mal etwas unternommen haben. In Thun war es die halbe oder sogar ganze Mannschaft.

Bei Thun war es also viel familiärer?

Genau. In Thun kannte jeder Spieler den gesamten Verwaltungsrat. Bei den Grasshoppers wussten einige der Ausländer nicht mal, wer der Präsident ist. Dass sich solche Sachen auch auf den Teamgeist und die Leistungen auswirken, haben sie nicht begriffen.

Freude scheint im Fussball-Business sowieso relativ bescheiden vorhanden zu sein. Ryan Giggs, ehemaliger Star-Spieler von Manchester United, sagte erst kürzlich, dass er die Spiele nie wirklich geniessen konnte. Und Ex-Liverpool-Profi Jamie Carragher gestand: «Ich habe die Angst vor dem Versagen mit in jedes Spiel genommen. Ich habe mich selbst einem enormen Druck ausgesetzt. Geniessen konnte ich nie, in meinem Fall würde ich sagen, ich habe es ertragen.» Kannst du das nachvollziehen?

Absolut. Das war in meiner Karriere auch so. Es ging eigentlich nie um die Freude. Ich habe mit vielen anderen Spielern gesprochen, bei den meisten ist es genau gleich. Schlussendlich geht es nur darum, die Leistung abzuliefern und Kohle zu scheffeln, damit man später nicht mehr so viel arbeiten muss. Man will das Geschenk, gut Fussballspielen zu können, umsetzen.