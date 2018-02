Nord- und Südkorea bilden gemeinsam ein Team fürs olympische Turnier. Ein sportdiplomatisches Meisterstück, das René Fasel, dem Präsidenten des Internationalen Hockeyverbandes (IIHF), den Friedensnobelpreis einbringen sollte.

Vier Jahre internationale Überzeugungsarbeit waren notwendig. Und Geheimhaltung. Erst am 17. Januar wurde das Projekt offiziell bestätigt. Vorher hatte ein kleiner Kreis von weniger als 20 Personen an der Mission gearbeitet. So konnte verhindert werden, dass alle möglichen Kreise gegen dieses politisch hochbrisante Vorhaben intrigieren konnten.

Das Einverständnis der nord- und südkoreanischen Regierungen war nicht das einzige Problem. Das politische Okay kam so spät, dass es auch sportliche Einwände gab. Die südkoreanische Nationaltrainerin Sarah Murray (eine Tochter von Eishockeytrainer Andy Murray) hatte ihr Team intensiv vorbereitet. Es war ihr nicht zuzumuten, kurz vor den Spielen die Hälfte ihrer Spielerinnen wieder auszuladen.

Mindestens 3 Nordkoreanerinnen

IIHF-Sportdirektor Dave Fitzpatrick hat den rettenden Kompromiss gefunden: Statt 25 dürfen die beiden Korea 35 Spielerinnen für die Spiele melden. Davon kommen 12 aus Nordkorea.

Dagegen erhoben unter anderem die helvetischen Funktionäre vergeblich Einspruch: es sei eine sportliche Verfälschung, wenn ein Team so viele Spieler nominieren dürfe, und ein Verstoss gegen die Reglemente. Womit sie streng genommen recht haben, aber in einer so grossen, hockeywelthistorischen Sache etwas gar bünzlig dastehen.