Das erinnert irgendwie an Skispringer Simon Ammann. Lea Sprunger muss ob des Vergleichs lachen. Aber die Umstellung führt dazu, dass sie vor ihrer vierten WM-Teilnahme nicht weiss, wie schnell das Vorhaben gelingen wird und sie so ohne genaue Zielsetzung Richtung London blickt. «Ich bin bisher stets mit einer klaren Zielvorgabe in die Saison gestiegen. Diese fehlt nun.»

Raus aus der Komfortzone

Offensichtlich gibt es noch offene Fragen. Beantworten will sie diese inmitten der Weltklasse. Denn um für die WM eine Routine beim Laufen gegen Topathletinnen zu erhalten, plant Lea Sprunger so viele internationale Starts wie noch nie. «Lea hat ihre besten Rennen stets in der Schweiz gezeigt. Nun gilt es, sie aus dieser Art von Komfortzone rauszubringen», sagt ihr Trainer Laurent Meuwly.

Er weiss, dass bei den Schweizer Veranstaltungen alles auf sie ausgerichtet ist. Bei den Einsätzen in der Diamond League hingegen, hat niemand auf Lea Sprunger gewartet. Dort stehen andere im Scheinwerferlicht. Zumindest vorläufig.