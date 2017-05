Wer Stan Wawrinka in Paris beim Training beobachten will, muss früh aus den Federn. Gestern tauchte der French-Open-Sieger von 2015 bereits kurz nach 7.00 Uhr auf der Anlage auf und absolvierte später mit seinem Trainer Magnus Norman eine lockere Einheit. Er weicht damit auch der Hitze aus, die Paris in den letzten Tagen fest im Griff hatte. «Ich muss nicht mehr trainieren. Der Sieg in Genf war das Beste, was mir passieren konnte», hatte der Romand am Sonntag gesagt. Später sitzt er auf Platz 16 in der ersten Reihe und verfolgt die Niederlage seiner Freundin Donna Vekic (20, WTA 75).

Über seinen ersten Gegner, den Slowaken Jozef Kovalik (24, ATP 152), auf den er erstmals trifft, ist wenig bekannt. «Auch ich weiss nicht viel über ihn», gibt Wawrinka zu. Kovalik, der Sand als seinen Lieblingsbelag bezeichnet, hat in diesem Jahr allerdings schon für Aufsehen gesorgt. Beim Turnier in Chennai besiegte er immerhin den Kroaten Marin Cilic (28, ATP 8), den US-Open-Sieger von 2014. Betreut wird Kovalik von Ex-Profi Boris Borgula (40), der es bis auf Rang 249 der Weltrangliste schaffte. Prominenter ist sein Fitnesstrainer, Maros Molnar. Der ehemalige Leichtathlet betreut zahlreiche slowakische Spitzenathleten, darunter die Tennisspielerin Dominika Cibulkova, früher auch die Eishockey-Legende Miroslav Satan.

Derweil startet Titelverteidiger Novak Djokovic (30, ATP 2) mit einem 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Spanier Marcel Granollers (31, ATP 77) in das Abenteuer mit seinem neuen Teilzeittrainer Andre Agassi. Ende Woche reist der Amerikaner bereits wieder ab, weil er Familienferien geplant hat. Während der Partie kommt es in der Box zum Handschlag zwischen Agassi und Djokovics Ex-Trainer Boris Becker, der als TV-Experte in Paris weilt.