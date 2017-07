«Bis 1981 war das hier die Heimat des London New Zealand Rugby Club», sagt Peter Finn, der seit 20 Jahren Herr über den Aorangi Park ist. Dann erwirbt der All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), der Betreiber des Tennis-Turniers, das Gelände, nutzt es erst als Parkplatz und baut es später zu einer Trainingsanlage aus.

Geblieben ist das Wort Aorangi, das dem Wortschatz der indigenen Bevölkerung Neuseelands, der Maori, entstammt. «Es bedeutet «Wolke im Himmel»», sagt Finn. Eine Reminiszenz an die Ursprünge. Heute gibt es dort 18 Plätze, die der Head Groundsman, Neil Stubley, mit seinem Team von 16 Festangestellten während des ganzen Jahres hegt und pflegt.

Ihm ist es wichtig, dass alle Plätze in einwandfreiem Zustand sind, nicht nur der Centre-Court, wo am übernächsten Wochenende die Einzel-Finals über die Bühne gehen. Schliesslich werden diese, mit Ausnahme des Hauptplatzes und der sechs so genannten «Show Courts» von Mai bis September von den rund 200 Klubmitgliedern bespielt.