FCSG-Trainer Peter Zeidler über den Höhenflug seiner jungen Mannschaft: «Nach drei Tagen haben die Spieler Heimweh nach dem Team»

Wobei: Eigentlich wollte ich schon am 29. Dezember die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnen. Die Spieler haben mich dann davon überzeugt, dass ein Start am 2. Januar reicht. ‹Wir machen ja viele Läufe in der Ferienzeit›, hat Lukas Görtler argumentiert.

Nicht falsch verstehen: Ich bin schon streng, wenns’s nötig ist. Das braucht es auch, der Erfolg kommt nicht von alleine.»

Die Mannschaft spielt über ihrem Niveau

«Es ist schon so, dass wir stets an unsere Grenzen gehen. Ich weiss, dass wir jedes Mal eine richtig gute Leistung abrufen müssen. Doch die Mannschaft kann sich weiter verbessern, rein von der Altersstruktur her. Erfahrung kannst du ja nicht trainieren, die kommt mit der Zeit.

Das heisst aber nicht, dass wir weiterhin fast alle Spiele gewinnen, so wie es Salzburg in Österreich oder Liverpool in England tun. Da ist unsere Konkurrenz zu stark. Wir sind nahe am Optimum, weil die Bereitschaft der Spieler so gross ist, an die Grenzen zu gehen.»

Peter Zeidler stapelt bewusst tief, um das Team zu entlasten

Auch auf Platz drei spricht Zeidler noch immer davon, den Abstieg hoffentlich bald abgewendet zu haben. Reine Koketterie?

«Es fehlt noch mehr als ein Punkt, bis wir nicht mehr als Abstiegskandidat in Frage kommen. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, die Tabellen der vergangenen zehn Jahre durchzuschauen – und bin auf dieses Resultat gekommen. Der zweitletzte hatte teils bis 40 Punkte. Wir stehen bei 35. Wir können schon sagen, dass wir Gott sei Dank in dieser Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Aber rein theoretisch sind wir noch nicht so weit. Ich bin kein Tiefstapler, ich wehre mich auch nicht gegen die Euphorie, da machen wir gerne weiter mit. Koketterie ist es nicht, es ist nur der Hinweis darauf, dass wir erst bei Hälfte der Saison sind. Es geht nur um das nächste Spiel, dass ist gar keine banale Sache.»

Es ist auch Glück, dass das Team so erfolgreich ist

«Alain Sutter und ich würden uns zu wichtig nehmen, wenn wir sagen würden: Genau so haben wir das Teamgefüge vorausgesehen. Da war schon vieles eine Verkettung von Glücksfällen. Zum Beispiel die Verpflichtung von Ermedin Demirovic: Dass er so oft trifft und mit Boris Babic dermassen gut harmoniert, war nicht vorauszusehen. Ähnlich ist es bei anderen Spielerduos: Im Mittelfeld die Spanier Jordi Quintillà und Victor Ruiz, in der Verteidigung Yannis Letard und Leonidas Stergiou, auf der rechten Seite die unzertrennlichen Lukas Görtler und Silvan Hefti.