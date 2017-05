Und jetzt dieser Treffer. Einer, der den Knoten löste. Der FCB – bis zu diesem Zeitpunkt ohne grossen Torchancen – spielte auf einmal gross auf. Schnürte Sion ein, liess ihnen keine Chance mehr. Natürlich haben seine zehn Mitspieler einen ebenso grossen Anteil daran. Aber Delgado hat die Rolle des Leaders übernommen. Er riss alle mit, verkörperte pure Leidenschaft. Oder wann hat man ihn zuletzt so energievoll und aufsässig gesehen? Mit so vielen ungefilterten Emotionen? Es ist länger her.

Kaum fassbares Glück

Dass er an diesem Nachmittag aber nicht nur der glückliche Torschütze, der Captain und Anführer war, sondern sich während dem Spiel auch noch zum Krieger entwickeln musste, passte ins Bild. Das Kämperische, es ist etwas, was dem kreativen Genie weniger behagt. Und dennoch: Er warf sich in Zweikämpfe – ohne Rücksicht auf seinen Körper. Er wollte einfach diesen Titel. Mehr als alles andere. Auch wenn er dafür einstecken musste. Und das musste er: Nach einer knappen Stunde brauchte er ärztliche Hilfe, weil er sich in einem Kopfballduell verletzt hatte. Nachdem er wieder herausgefunden hatte, wo oben und unten ist, verliess er das Feld, liess sich pflegen und bekam einen Turban verpasst. Gezeichnet vom Kampf kehrte er zurück und liess sich nicht beirren. Ein bisschen erinnerte es an Bastian Schweinsteiger im Final der Weltmeisterschaft 2014.

Kämpfen mit jeder Faser des eigenen Körpers. Bis Delgado in der 81. Minute ausgewechselt wurde. Sein Trainer Urs Fischer wollte ihn fast nicht mehr loslassen, als sie sich nach Delgados Auswechslung umarmten. Der Trainer wusste, dass er seinem Captain vieles zu verdanken hat. Und Delgado selber konnte nicht mehr aufhören zu strahlen.