Fällt heute die 1000er-Grenze? So viele Fans wollen der SC Bern, der FC Aarau und Co. ins Stadion bringen

Fällt die 1000er-Grenze bei Grossveranstaltungen? Am Mittwoch berät der Bundesrat. Dort ist die Stimmung grundsätzlich für eine Lockerung, doch es gibt zwei Vorbehalte, wie aus Regierungskreisen verlautet. Erstens will man nicht den Eindruck erwecken, dem Druck der Klubs einfach so nachzugeben. Zweitens sträuben sich mehrere Bundesräte dagegen, wieder wie zur Zeit des Notrechts die Führung zu übernehmen, sie möchten die Kantone in die Pflicht nehmen.

Bundesratsnahe Quellen sagen darum gegenüber CH Media, es könnte eine «kooperative Lösung» beschlossen werden: Für die höchsten Sport-Ligen gilt ein einheitliches Konzept des Bundes, alles andere entscheiden die Kantone. Gesundheitsminister Alain Berset will am Mittwochnachmittag vor die Medien treten.