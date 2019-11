Ex-Nati-Trainer Köbi Kuhn ist im Alter von 76 Jahren verstorben

Jakob "Köbi" Kuhn. - Geboren am 12. Oktober 1943 in Zürich. - Gestorben am 26. November 2019 in Zürich.

Wichtigste Stationen als Spieler: FC Zürich (1960 bis 1977).

Wichtigste Erfolge als Spieler: Sechsmal Schweizer Meister mit dem FC Zürich (1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976), fünfmal Cupsieger mit dem FC Zürich (1966, 1970, 1972, 1973, 1976), zweimal Meistercup-Halbfinal mit dem FC Zürich (1964, 1977), WM-Teilnehmer mit der Schweiz (1966).

Wichtigste Stationen als Trainer: FC Zürich (NLA, ad interim/1984), Schweiz U21 (1995 bis 2001), Schweiz A-Nationalteam (2001 bis 2008/73 Spiele).

Wichtigste Erfolge als Trainer: Qualifikation für die EM-Endrunde 2004, Qualifikation für die WM-Endrunde 2006.

Persönliche Auszeichnungen: Schweizer des Jahres 2006.