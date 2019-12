«Es kann doch nicht sein, dass es nur an uns Mädchen lag»: Sechs Karrieren in der Rhythmischen Gymnastik enden mit einem Schlag

Die Zukunft beginnt an einem unscheinbaren Ort. Am Rande von Lyss, einer Stadt zwischen Bern und Biel, steht eine graue Halle, wie sie in vielen Orten steht. Es ist Mittwochnachmittag. Bälle prallen an die Wand, junge Handballerinnen rennen auf das Tor zu, der Trainer gibt Anweisungen. Auf der anderen Seite der Halle sind die Bewegungen feiner, die Stimmen leiser. Fünf Gymnastinnen strecken ihre Körper, springen über den Wettkampfteppich, fangen Reifen und Bänder – vier Stunden lang. Das ist kein Hobby mehr, keine Freizeitbeschäftigung. Hier trainieren die Hoffnungsträgerinnen der Rhythmischen Gymnastik in der Schweiz. Sie vereint ein Traum: Olympia 2024 in Paris. Dafür sind sie – noch halb Kind – zu einer Gastfamilie gezogen, dafür trainieren sie mit kaum

16 Jahren schon über 30 Stunden pro Woche, dafür verbringen sie die Schulferien in der grauen Halle.

Olympia, das ist ein grosses Ziel, das wissen hier alle. Das es zu gross sein könnte, auch. Seit 1984 haben es keine Schweizer Teilnehmerinnen mehr an die Sommerspiele geschafft. Der letzte Versuch scheiterte im vergangenen Jahr. An der WM in Sofia belegte das Nationalkader Platz 25 – und verpasste damit die Teilnahme in diesem Jahr um einen Rang. Auch die Olympischen Spiele in Tokio rückten dadurch in weite Ferne. Eine Qualifikation wäre rein theoretisch noch möglich gewesen, jedoch nur mit einer deutlichen Steigerung. Der Schweizerische Turnverband rechnete jedoch nicht damit. «Manche entlassen in einer solchen Situation den Trainer», sagt Felix Stingelin, Chef Spitzensport. Der STV war jedoch von Iliana Dineva überzeugt, die erst seit kurzem Trainerin des Nationalkaders war. Stattdessen wurden die Verträge mit sämtlichen Kaderathletinnen aufgelöst. Sechs Karrieren endeten auf einen Schlag.

Trainieren unter Schmerzmittel

Ein Samstagnachmittag in Chur. Tamara Stanisic und Gina Dünser laufen durch den Weihnachtsmarkt, am Glühweinstand vorbei, und setzen sich in ein Restaurant. Als Jugendliche kamen sie zusammen nach Magglingen, später waren sie Teil der Gruppe, träumten von Olympia. Heute sind sie 21 Jahre alt – und das alte Leben scheint weit entfernt, obwohl nur ein Jahr dazwischen liegt. Die Auflösung hat im Herbst vor einem Jahr viele Gefühle ausgelöst – Überraschung, Frust, Unverständnis. «Es kann doch nicht sein, dass es nur an uns Mädchen lag», sagt Stanisic. Dünser empfand damals noch etwas anderes: Erleichterung. «Ich war froh, dass mir der Entscheid abgenommen wurde», sagt sie.

In den Monaten vor der WM war das Team geschwächt. Eine Gymnastin fiel ganz aus, Stanisic hatte chronische Schmerzen, Dünser einen Knochensplitter und eine Zyste im Fuss, die Bänder angerissen. Doch sie wussten, ohne sie geht es nicht. Eine Gruppe besteht aus fünf Gymnastinnen – genau so viele waren sie. Ersatz gab es keinen. Junge Gymnastinnen, die hätten einspringen können, fehlten. Stanisic sagt: