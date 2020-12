«Es ist nicht einfach zu akzeptieren, was passiert ist»: Andrea Ellenberger erleidet Kreuzbandriss und fällt länger aus

(cza) Andrea Ellenberger hat sich bei einem Sturz am Donnerstag im Riesenslalom-Training in Zinal schwer verletzt. Wie eine MRI-Untersuchung ergab, riss das vordere Kreuzband am linken Knie. Die 27-jährige Nidwaldnerin wird sich am Samstag einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus. In einer Medienmitteilung von Swiss Ski wird Ellenberger so zitiert:

«Ich bin sehr enttäuscht wegen dieser erneuten Verletzung, und es ist nicht einfach zu akzeptieren, was passiert ist. Aber ich weiss, was mich in den nächsten Monaten erwartet, und werde meine ganze Energie in diese Reha stecken. Es gibt mir Mut zu wissen, dass ich diese Situation meistern und mich zurückkämpfen kann.»