Erstmals seit 10 Jahren: Noch ein Sieg und dann ist die U21-Nati an der Europameisterschaft

Was folgte, war beeindruckend. Sieben Siege nach sieben Spiele stehen in der EM-Qualifikation zu Buche. Selbst die vorher stärker eingeschätzten Franzosen konnten besiegt werden. Und nachdem das U21-Nationalteam am letzten Freitag auch die schwierige Auswärtspartie in Georgien mit einem souveränen 3:0-Sieg bewältigte, steht die Mission kurz vor dem erfolgreichen Abschluss.

Drei Spiele vor Schluss fehlt noch ein Sieg für die definitive Qualifikation. Heute soll sie im Heimspiel in Biel gegen Liechtenstein klar gemacht werden. Das Team aus dem Fürstentum besteht fast ausschliesslich aus Amateurfussballern, die in ihrem Alltag in der 1. Liga spielen. Es ist ein riesiger Unterschied zu den U21-Talenten der Schweiz. Alle Spieler aus der Super und Challenge League sind Stammspieler in ihren Klubs, viele haben auch den Sprung in eine Top-Liga geschafft. So spielt neu Captain Kevin Rüegg für Hellas Verona in der Serie A, Andi Zeqiri für Brighton in der Premier League und Dan Ndyoe bei Nizza in der Ligue 1.

U21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli sagt: